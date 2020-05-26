Київська влада зняла карантин у трьох монастирях



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Києво-Печерська лавра відкрилася 25 травня

Під час карантину було зроблено понад тисячу ПЛР-тестів свяженнослужителів

У трьох монастирях Києва знято карантинні обмеження. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«У столиці зняли карантин в кількох монастирях, що були закриті через спалахи захворювання. Зокрема, у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях», - повідомив мер.

«За весь період карантину зробили більше тисячі лабораторних досліджень ПЛР-тестів свяженнослужителів. Завдяки вчасно проведеним протиепідемічним заходам та дотриманню суворого карантину вдалося локалізувати осередки захворювання», - зазначив Кличко.

Перед зняттям карантинних заходів у монастирях здійснили повну дезінфекцію.

«Як ви знаєте, уряд дозволив проводити служби в храмах – з дотриманням регламентів та санітарних вимог. Я звертаюся до служителів усіх конфесій: бережіть своїх прихожан, дотримуйтеся правил! Не збирайте в храмах велику кількість людей, щоб не сталося нових спалахів хвороби», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 25 травня Свято-Успенська Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину.

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Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.