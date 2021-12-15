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    Сюрприз для крадіїв. Ялинки у столичних парках оброблені вонючим розчином

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    Комунальники попереджають потенційних крадіїв про обробку хвойних дерев - Сюрприз для крадіїв. Ялинки у столичних парках оброблені вонючим розчином
    Комунальники попереджають потенційних крадіїв про обробку хвойних дерев
    фото: КП по УЗН Дніпровського району

    Комунальники намагаються убезпечити зелені насадження від рук крадіїв

    Для попередження викрадення хвойних дерев із парків і скверів Києва комунальники почали обробляти ялинки та сосни спеціальними засобами. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва.

    У середу в парку на Дніпровській набережній було висаджено 31 сосну. Комунальники одразу обробили зелені красуні репілентами, попереджуючи їх викрадення.

    «На вулиці вони не завдають ніякого шкідливого впливу, але якщо таку ялинку чи сосну занести до приміщення, речовина почне виділяти стійкий неприємний запах», – пояснили зеленбудівці.

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    Сюрприз для крадіїв. Ялинки у столичних парках оброблені вонючим розчином
    Сюрприз для крадіїв. Ялинки у столичних парках оброблені вонючим розчином
    Сюрприз для крадіїв. Ялинки у столичних парках оброблені вонючим розчином
    Сюрприз для крадіїв. Ялинки у столичних парках оброблені вонючим розчином
    Сюрприз для крадіїв. Ялинки у столичних парках оброблені вонючим розчином
    Сюрприз для крадіїв. Ялинки у столичних парках оброблені вонючим розчином

    Комунальники радять бути уважними при виборі зеленої красуні, перевіряти наявність клейма на рослині, яке несе в собі загальні відомості постачальника хвойного дерева.

    Нагадаємо, 15 грудня у Києві розпочинають роботу ярмарки з продажу хвойних дерев та новорічних прикрас.

    Раніше повідомлялося, якою орієнтовно буде вартість хвойних дерев на ялинкових ярмарках у Києві.

    Напередодні новорічних свят у Києві та Київській області посилиться контроль за охороною лісів.

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    Теги: Київ новорічні свята ялинка
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    Сюрприз для крадіїв. Ялинки у столичних парках оброблені вонючим розчином