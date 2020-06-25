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    Коронавірус у Києві: кількість хворих перевищила 4,6 тисячі

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    На коронавірус хворіють і діти, і дорослі - Коронавірус у Києві: кількість хворих перевищила 4,6 тисячі
    На коронавірус хворіють і діти, і дорослі

    За добу у Києві зафіксовано 85 нових випадків захворювання на коронавірус

    Станом на ранок 25 червня, у Києві підтверджено 4613 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 85 осіб. За попередню добу збільшення складало 99 осіб.  

    З початку епідемії у Києві одужали 1473 людини (за добу 33), померли 101 особа.

    У Київській області зафіксовано 2373 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 41 особу. За попередню добу збільшення складало 47 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1185 осіб (за добу 38), померли 48 людей (за добу 1).

    Загалом в Україні підтверджено 40008 випадків Covid-19. Протягом 24 червня отримано 994 повідомлення про нові підтверджені випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    Нагадаємо, станом на ранок 24 червня, у Києві було підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 2332 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 47 осіб.

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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