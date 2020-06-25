Коронавірус у Києві: кількість хворих перевищила 4,6 тисячі
За добу у Києві зафіксовано 85 нових випадків захворювання на коронавірус
Станом на ранок 25 червня, у Києві підтверджено 4613 випадків Covid-19.
За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 85 осіб. За попередню добу збільшення складало 99 осіб.
З початку епідемії у Києві одужали 1473 людини (за добу 33), померли 101 особа.
У Київській області зафіксовано 2373 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 41 особу. За попередню добу збільшення складало 47 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1185 осіб (за добу 38), померли 48 людей (за добу 1).
Загалом в Україні підтверджено 40008 випадків Covid-19. Протягом 24 червня отримано 994 повідомлення про нові підтверджені випадки.
-
Всього39014
-
Хворіють20554
-
Одужали17409
-
Померли1051
Нагадаємо, станом на ранок 24 червня, у Києві було підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.
У Київській області було зафіксовано 2332 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 47 осіб.