У Києві сталася бійка через неправильне паркування (відео)

У результаті бійки один із чоловіків потрапив до лікарні

Сьогодні, 14 січня, на вулиці Андрія Аболмасова, 6 у Дніпровському районі Києва сталася бійка між двома чоловіками через неправильне паркування автомобіля. Відео дорожнього конфлікту з’явилося у соцмережі.

На місце події прибули поліцейські для з’ясування усіх обставин інциденту, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо правоохоронці встановили, що між опонентами виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля. Згодом один з чоловіків накинувся з кулаками на іншого та наніс йому декілька ударів у різні частини тіла.

Внаслідок бійки одного із учасників госпіталізовано у лікарню, а з іншим чоловіком спілкуються слідчі.

Подія зареєстрована в Дніпровському управлінні поліції, після встановлення усіх обставин їй буде надана правова кваліфікація.

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