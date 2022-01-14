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    У Києві сталася бійка через неправильне паркування (відео)

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    Конфлікт зафіксувала камера відеонагляду - У Києві сталася бійка через неправильне паркування (відео)
    Конфлікт зафіксувала камера відеонагляду
    фото: скріншот із відео

    У результаті бійки один із чоловіків потрапив до лікарні

    Сьогодні, 14 січня, на вулиці Андрія Аболмасова, 6 у Дніпровському районі Києва сталася бійка між двома чоловіками через неправильне паркування автомобіля. Відео дорожнього конфлікту з’явилося у соцмережі.

    На місце події прибули поліцейські для з’ясування усіх обставин інциденту, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо правоохоронці встановили, що між опонентами виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля. Згодом один з чоловіків накинувся з кулаками на іншого та наніс йому декілька ударів у різні частини тіла.

    Внаслідок бійки одного із учасників госпіталізовано у лікарню, а з іншим чоловіком спілкуються слідчі.

    Подія зареєстрована в Дніпровському управлінні поліції, після встановлення усіх обставин їй буде надана правова кваліфікація.

    «Київ оперативний» повідомляє, що ім’я нападника - Владислав Стеценко, 1997 року народження. Нібито це син топ-чиновника Міністерства спорту.

    Теги: Національна поліція України Київ бійка водій автомобіль парковка
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    У Києві сталася бійка через неправильне паркування (відео)