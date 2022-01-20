У Києві водій-рекордсмен заплатив понад 22 тис. грн за паркування

Усього за минулий рік майже 62 тис. водіїв сплатили за погодинне паркування більше 13 млн грн

У 2021 році у Києві власники автомобілів стали частіше користуватися платними стоянками, зокрема надходження до бюджету столиці від оплати за погодинне паркування зросли у 88 разів. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, у січні 2021 року кияни сплатили за паркування 35 845 грн, а вже у грудні цифра зросла до 3 168 965 грн.

«Усього за минулий рік майже 62 тис. водіїв сплатили за погодинне паркування більше 13 млн грн. Ще майже 10,5 млн грн надійшло до бюджету за послуги передплаченого паркування та продаж абонементних талонів, причому близько 40% цієї суми надійшло у грудні 2021 року», – зазначив Усов.

Також казну міста поповнили і порушники правил дорожнього руху. Усов розповів, що майже втричі зросли за рік бюджетні надходження від оплати штрафів. Усього за рік водії 106 689 унікальних автомобілів сплатили 40,6 млн грн штрафів. Інспектори з паркування винесли більше 133 тисяч постанов про порушення.

Чиновник також назвав «рекордсменів року». «Найбільшу суму за паркування – 22 505 грн – у 2021 році сплатив власник Skoda Fabia Ambiente. Найбільше – 25 постанов – отримав за рік водій Volkswagen Golf Gti».

Нагадаємо, у Києві сталася бійка через неправильне паркування.