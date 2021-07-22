Тепер у Києві всі охочі можуть щепитися від коронавірусу: на вибір дві вакцини

Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень

Відсьогодні у Києві вакцинуватися від коронавірусу можуть усі охочі. Про це на початку засідання Київради повідомив столичний голова Віталій Кличко.

«У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я офіційно оголосило про п’ятий етап вакцинації. Тепер щепитися можуть усі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс Helsi.me. Вакцини є на вибір – CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», – сказав Кличко.

За словами мера Києва, відсьогодні, з 22 липня, вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі Міжнародного виставкового центру. А з 23 липня – в усіх пунктах щеплень, які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.

«Підкреслю, що Київ – перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тис. людей. Повністю імунізовані – понад 218,3 тис. осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тис. щеплень, – зауважив Кличко. – І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені».

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза виникнення «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».

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