У Києві проти Covid-19 вакцинувався кожен третій освітянин

Вакцинація відбувається винятково за бажанням та відповідно до індивідуальних медичних показників

Із квітня цього року в Києві триває масштабна програма з вакцинації проти Covid-19 працівників освіти. Наразі вже щеплено кожного третього освітянина. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Наразі в Києві працює 17 пунктів вакцинації для освітян, де щеплюють працівників шкіл, садочків, вишів та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен третій освітянин столиці вже отримав першу дозу вакцини. Із них 84% отримали другу дозу», – розповів він.

Мондриївський додав, що вакцинація відбувається винятково за бажанням та відповідно до індивідуальних медичних показників. Усі адреси центрів вакцинації для освітян можна знайти за посиланням: https://cutt.ly/QnlLJFu.

Також Мондриївський нагадав, що в закладах освіти Києва триває підготовка до нового навчального року. Зокрема, продовжуються поточні ремонти у всіх закладах загальної середньої освіти, дооснащення комп’ютерною технікою та покращення якості інтернету.

Нагадаємо, з 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші мають можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.

Із 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

Як повідомлялося, Київ готується до третьої хвилі епідемії Covid-19. Наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.