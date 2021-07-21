У Києві всі охочі можуть щепитися вакциною Moderna: як і де це зробити

В Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу

Із 22 липня в Києві всі охочі зможуть щепитися від Covid-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech та Spikevax Moderna. Така можливість буде доступною для мешканців столиці, які зареєструються на вакцинацію через сервіс helsi.me та прийдуть на щеплення у Центр вакцинації проти Covid-19 (МВЦ, проспект Броварський, 15), а з 23 липня – і в будь-який пункт щеплень із тих, що розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги всіх без виключення районів столиці. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентна Гінзбург.

Вона нагадала, що з 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

«Тож кожен із нас відтепер, незважаючи на належність до групи професійного або вікового ризику, може захистити себе від цієї хвороби. Для цього необхідно обрати найближчий пункт щеплення або Центр вакцинації у МВЦ, записатися на визначений час та щепитись», – зазначила директорка Департаменту.

Гінзбург зазначила, що обрати зручну локацію для вакцинації у пункті щеплення можна за посиланням, де, до речі, окрім адрес є і телефони для запису.

Записатися на щеплення обраною вакциною у Центрі вакцинації проти Covid-19 можна тут: https://cutt.ly/Im20TXc.

Запис на щеплення обраною вакциною у пунктах, створених на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги, – тут: https://cutt.ly/Hm20SPk.

Також Гінзбург нагадала, що організовані колективи (від 50 осіб) можуть записатися на щеплення за номером контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19. Після опрацювання заявки їм повідомлять, коли приїде мобільна бригада.

«Наразі Україна очікує на чергову хвилю пандемії. Досвід сусідніх країн свідчить, що, на жаль, нам цього не оминути. Тож давайте зробимо все можливе, щоб трагедія (а втрата життя, втрата близьких – це справжнє горе) торкнулася якомога менше родин киян. Давайте вакцинуватися, дотримуватися всіх протиепідемічних заходів і зустрічати новий спалах озброєними та максимально захищеними!» – закликала Гінзбург.

Як відомо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.

На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.