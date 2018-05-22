Поліція викрила понад 320 осіб, причетних до організації договірних футбольних матчів (відео)

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Арсен Аваков

Задокументовано протиправну діяльність п'ятьох злочинних груп та 35 футбольних клубів

Поліцейська спецоперація, спрямована на виявлення осіб, причетних до організації «замовних» футбольних матчів тривала більше одного року.

Про це у вівторок, 22 травня, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує прес-служба МВС.

«Задокументовано протиправну діяльність п'ятьох злочинних груп та 35 футбольних клубів. Сьогодні у межах цієї справи Департаментом захисту економіки, Головним слідчим управління Нацполіції та ГПУ проведено 40 обшуків на території 10 областей», ‑ сказав очільник МВС.

На даний час в українському футболі існує чотири ліги, у якій приймають участь 52 футбольні клуби. Під час проведення комплексу слідчо-оперативних заходів було зібрано доказову базу відносно учасників та організаторів п'ятьох злочинних груп та 35 футбольних клубів, причетних до організації та участі у футбольних матчах з «фіксованим» результатом.

«До складу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та чинні гравці, арбітри, тренери, комерційні структури та громадяни України. Так, оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції України, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та ГПУ встановили понад 320 осіб, які були задіяні в корупційних «схемах» та причетні до вчинення злочинів більше ніж у 57 епізодах» ‑ зазначив Арсен Аваков.

Рахунки «договірного» матчу заздалегідь були відомі їх організаторам ще до його початку. На таких матчах учасники злочинних груп могли швидко заробити великі гроші. Знаючи майбутній результат гри, вони, особисто або через довірених осіб, робили ставки на ресурсах букмекерських контор, які зареєстровані в країнах Азії.

«Футбольний бізнес» приносив організаторам «замовних» матчів шалені прибутки. У грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до п'яти мільйонів доларів США на рік. Слід зазначити, що, у зв’язку з анонімністю, непрозорістю та безконтрольністю, саме азіатський ігровий ринок є найбільш популярним серед замовників «догів».

Тому, з метою власного збагачення, організатори вживали усіх заходів, аби матч закінчився з необхідним їм результатом. Від підкупу гравців, арбітрів, власників клубів до залякування та погроз. Суми «винагород» за перемогу у матчі або «нічию» коливалися від 30 до 100 тисяч гривень.

«Так, наприклад, представник ПФК «Суми» запропонував арбітру 30 тисяч гривень за «нічию» та 100 тисяч гривень за перемогу клубу у матчі ПФК «Суми» ‑ ФК «Волинь». В подальшому даний клуб став переможцем, а арбітр отримав обіцяну «винагороду».

Зустріч відбулась в закладі громадського харчування наступного дня після футбольного матчу, під час якої представник футбольного клубу передав арбітру 3900 доларів США неправомірної вигоди», ‑ повідомив міністр внутрішніх справ.

Також було задокументовано протиправну діяльність і представників МФК «Миколаїв». В цьому випадку за перемогу у матчі МФК «Миколаїв» ‑ ФК «Геліос» арбітру було перераховано на картковий рахунок 50 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Особам організаторів планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.

Це перший випадок в Україні, коли до відповідальності буду притягнуті не тільки гравці футбольних клубів, але і організатори. Працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України та за сприяння Федерації футболу України доклали максимуму зусиль, щоб причетні до «футбольного бізнесу» особи понесли покарання.