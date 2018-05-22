Кличко проситиме зірок світового футболу підписати звернення про звільнення Сенцова

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Кличко звернеться з листом до світової спільноти і РФ про звільнення Сенцова

Мер Києва Віталій Кличко проситиме зірок світового футболу, щоб вони підтримали звернення до світової спільноти та керівництва Російської Федерації про звільнення незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це Кличко розповів в ефірі «Радіо Свобода».

«У нас напередодні фіналу Ліги чемпіонів відбудеться благодійний матч, в якому братимуть участь і зірки світового футболу. Одне можу сказати – я звертатимуся з офіційним листом, який вони, сподіваюся, теж підпишуть. Підтримають звернення до світової спільноти та керівництва Російської Федерації, щоб Сенцова звільнили», - сказав мер.

Кличко зазначив, що незаконне ув’язнення Сенцова – це один із найбільш кричущих прикладів порушення прав людини Російською Федерацією.

«Наскільки я знаю, він зараз знаходиться в критичному стані», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні триває 9-й день голодування незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

На цей час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

22 травня біля будівлі Адміністрації президента зібралося близько 100 кінематографістів, які прийшли підтримати Сенцова.