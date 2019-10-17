The New York Times не збирається змінювати написання Kiev на Kyiv



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The New York Times не змінюватиме написання столиці України

У The New York Times вирішили залишити варіант Kiev, «щоб відповідати тому, як ми підходимо до написання інших міжнародних міст»

Редакційна колегія впливового американського видання The New York Times поки не збирається міняти написання Kiev на Kyiv.

У середу, 16 жовтня, «Голос Америки» надіслав до редакції The Times запит про коментар, щоб дізнатися, чому одне з найавторитетніших медіа не поспішає замінювати русифіковану транслітерацію столиці України.

Як заявив віце-президент з комунікацій The New York Times Даніель Роудс, редактори піднімали це питання з міжнародним відділом і вирішили залишити варіант Kiev, «щоб відповідати тому, як ми підходимо до написання інших міжнародних міст».

«Наприклад, ми не пишемо Koln (for Cologne) (Кельн) або Firenze (for Florence) (Флоренція). Ми вважаємо, що для більшості англомовних читачів Kiev більш знайоме (написання) ніж Kyiv, і ми загалом надаємо перевагу найбільш усталеному та звичному використанню для ясності нашої аудиторії», — сказав він.

За славимо Даніеля, вони знають про дискусії щодо цього питання й продовжать розглядати ситуацію в ході подій.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post змінило написання назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у своїх матеріалах.

Як відомо, у жовтні минулого року МЗС України запустило міжнародний флешмоб, в якому закликала іноземні компанії відкоригувати правопис назви Києва та інших українських міст.

Кампанія стартувала під хештегом #KyivNotKiev.