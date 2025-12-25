Київська міська електричка змінила колії посадки пасажирів на трьох станціях: де саме

Поїзди Kyiv City Express на станціях Протасів Яр, Вокзальна та Караваєві Дачі прибуватимуть і відправлятимуться зі змінених колій

Зміни триватимуть з 25 грудня до 30 грудня із 10:00 до 16:00

Київська міська електричка тимчасово змінює колії висадки та посадки пасажирів на кількох станціях. Зміни триватимуть до 30 грудня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Kyiv City Express.

Зазначається, що відсьогодні, 25 грудня і до 30 грудня із 10:00 до 16:00 поїзди Kyiv City Express на станціях Протасів Яр, Вокзальна та Караваєві Дачі прибуватимуть і відправлятимуться:

Протасів Яр – острівна платформа №3

Вокзальна – Київ-Пасажирський (Приміський) 21 колія

Караваєві Дачі – пасажирська платформа №2.

Йдеться про такі поїзди міської кільцевої електрички:

А08 Святошин – Дарниця – Святошин, відправлення зі Святошин – 8:44, з Дарниці – 9:46

А09 Святошин – Дарниця – Святошин, відправлення зі Святошин – 9:14, з Дарниці – 10:16

А10 Святошин – Дарниця – Святошин, відправлення зі Святошин – 9:44, з Дарниці – 10:46

А11 Святошин – Дарниця – Святошин, відправлення зі Святошин – 10:44, з Дарниці – 11:46

А12 Святошин – Дарниця – Святошин, відправлення зі Святошин – 11:44, з Дарниці – 12:46

А13 Святошин – Дарниця – Святошин, відправлення зі Святошин – 12:44, з Дарниці – 13:36

А14 Святошин – Дарниця – Святошин, відправлення зі Святошин – 13:44, з Дарниці 14:46.

Нагадаємо, київська міська електричка запускає тестові шатли Дарниця – Видубичі та зворотно, це дозволить зробити інтервали в пікові години 15 хвилин. В години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня курсуватимуть шатли між станціями Дарниця та Видубичі. Це додаткові рейси, які їздитимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» продовжує відновлення приміського рухомого складу. Зокрема, капітальний ремонт пройшла електричка ризького виробництва 1979 року, яка курсує на маршрутах київської міської електрички. Це вже 11-й потяг, який було відновлено за цей рік. Загалом з початку повномасштабної війни було відремонтовано 47 електричок.