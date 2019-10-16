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    У світі

    Відоме американське видання почало писати назву столиці України коректно

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    Правопис Kiev може все-таки з'явитися в історичних контекстах, - написав репортер американського видання - Відоме американське видання почало писати назву столиці України коректно
    Правопис Kiev може все-таки з'явитися в історичних контекстах, - написав репортер американського видання

    Нове правило негайно набуває чинності, - написав репортер The Washington Post

    Відоме американське видання The Washington Post змінило написання назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у своїх матеріалах.

    Про це на своїй сторінці у Twitter написав репортер газети Адам Тейлор.

    Репортер зазначив, що нове правило негайно набуває чинності, однак в історичних контекстах Kiev все ж вживатимуть.

    «The Washington Post змінює свій стиль написання столиці України. Відтепер ми будемо писати Kyiv, а не Kiev... Правопис Kiev може все-таки з'явитися в історичних контекстах, котлета по-києвські і при цитуванні письмових матеріалів», – пише Тейлор.

    Нагадаємо, у жовтні минулого року МЗС України запустило міжнародний флешмоб, в якому закликала іноземні компанії відкоригувати правопис назви Києва та інших українських міст.

    #KyivNotKiev: МЗС запустило флешмоб, закликаючи іноземні ЗМІ правильно писати назву Києва

    Кампанія стартувала під хештегом #KyivNotKiev.

    Відомо, що іноземні медіа, аеропорти та інші компанії назву столиці України пишуть некоректно, а саме – Kiev. Це подібно до звучання слова в російській мові, проте для передавання назви так, як вона звучить українською, варто писати Kyiv.

    Відтоді коректно назву Києва почали вживати в електронному листуванні Євросоюзу, МАГАТЕ та інших компаній. Однак, швидше за всіх до правильного написання української столиці переходять міжнародні аеропорти.

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