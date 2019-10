Відоме американське видання почало писати назву столиці України коректно

Нове правило негайно набуває чинності, - написав репортер The Washington Post

Відоме американське видання The Washington Post змінило написання назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у своїх матеріалах.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав репортер газети Адам Тейлор.

Репортер зазначив, що нове правило негайно набуває чинності, однак в історичних контекстах Kiev все ж вживатимуть.

«The Washington Post змінює свій стиль написання столиці України. Відтепер ми будемо писати Kyiv, а не Kiev... Правопис Kiev може все-таки з'явитися в історичних контекстах, котлета по-києвські і при цитуванні письмових матеріалів», – пише Тейлор.

Inbox: ”The Washington Post is changing its style on the capital of Ukraine, which we will now render as Kyiv, rather than Kiev, effective immediately... The spelling Kiev may still appear in historical contexts, the dish chicken Kiev and when quoting written material...”