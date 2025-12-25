Померла 48-річна жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва 23 грудня

Протягом останніх днів лікарі боролися за життя постраждалої, проте врятувати її не вдалося

У столичній лікарні померла 48-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок російської атаки на Київ два дні тому, 23 грудня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Зазначається, що протягом останніх днів лікарі боролися за життя постраждалої, проте врятувати її не вдалося. Жінка перебувала у важкому стані після обстрілу столиці, що стався напередодні різдвяних свят.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення військовими рф законів та звичаїв війни, що призвели до загибелі людини, проводиться за ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, під час ворожої атаки 23 грудня у Києві було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, кілька мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. До сьогоднішнього дня загиблих внаслідок цього обстрілу не було.

Влада закликає містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та підтримувати тих, хто постраждав від ворожих ударів.