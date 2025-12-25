Різдво у серці столиці: Київ зустрів свято великою ходою звіздарів (фото, відео)

Серед учасників Різдвяної ходи багато дітей

Сьогодні, 25 грудня, вулиці Києва наповнилися звуками давніх колядок та сяйвом різдвяних зірок. Музей Івана Гончара проводить традиційну Різдвяну ходу. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Святкова атмосфера у центрі Києва фото: glavcom.ua

У ці хвилини, середмістя столиці виглядає напрочуд урочисто. Різдвяні зірки, що символізують Вифлеємську зорю, височіють над натовпом. Маршрут, який пролягає від Михайлівської площі через Золоті ворота до Хрещатика, наповнений особливою святковою енергією.

Учасниця ходи у святковому вбранні фото: glavcom.ua

У центрі столиці панує святковий різдвяний настрій фото: glavcom.ua

Учасники ходи несуть Різдвяну зірку і дідух фото: glavcom.ua

Учасники Різдвяної ходи фото: glavcom.ua

Учасники Різдвяної ходи фото: glavcom.ua

У військовому однострої – український культурний та церковний діяч (УАПЦ), націоналіст, пластун, композитор, поет та кобзар Тарас Компаніченко фото: glavcom.ua

Різдвяний настрій створюють фольклорні гурти «ЩукаРиба» та «Стодивниця і Різдвяний дзвін». Учасники ходи у святковому національному вбранні, також у натовпі багато яскравих святкових хусток. Окрім традиційних зірок, люди несуть дідухи – символи добробуту та зв’язку поколінь.

Святково вдягнені діти охоче позують для фото фото: glavcom.ua

Різдвяна хода на Хрещатику фото: glavcom.ua

Різдвяна хода фото: glavcom.ua

Святкова хода рухається головною вулицею столиці фото: glavcom.ua

Різдвяна хода рухається до Майдану Незалежності фото: glavcom.ua

Проводити Різдвяну ходу у Києві розпочали у 2014 році, під час Революції Гідності. Проте сама традиція ходіння колядників та вертепів із зірками на жердинах відома в Україні з XVII століття. Ці зірки символізують Вифлеємську зорю, яка сповістила про народження Ісуса Христа.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, у Бучі на Київщині вперше відбудеться святкова хода звіздарів.