На Софійській площі Києва можна доторкнутися до велетенського крижаного серця

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Інтерактивне серце на Софійській площі
фото: Культурні сили

Інсталяція поєднує мистецтво, музику та символ тепла

Платформа «Культурні сили» запрошує відвідати інтерактивну різдвяну інсталяцію в Києві, повідомляє «Главком».

До 6 січня на Софійській площі Києва працюватиме інтерактивна різдвяна інсталяція. Усередині крижаного серця звучить пісня «Бога тінь» про захисників України, а відвідувачі можуть доторкнутися до криги, щоб розтопити серце і зробити мелодію гучнішою, віддаючи частинку власного тепла.

На Софійській площі Києва можна доторкнутися до велетенського крижаного серця фото 1
Київ зустрічає Різдво з унікальною інсталяцією від «Культурних сил»
фото: Культурні сили

Мета проєкту – нагадати людям про важливість емоційної підтримки одне одного, особливо в умовах війни, коли люди стали більш стриманими та обережними.

«Культурні сили» запрошують до святкової інсталяції в центрі Києва
фото: Культурні сили

Всередині крижаного серця звучить композиція «Бога тінь», присвячена українським військовим, які щодня боронять країну, зберігаючи віру та надію навіть у святкові дні. Автор пісні – офіцер ЗСУ та очільник «Культурних сил» Миколай Сєрга.

Різдвяне диво в Києві: інтерактивна інсталяція від «Культурних сил»
фото: Культурні сили

Відвідувачі можуть торкатися криги: чим більше тепла вони віддають, тим швидше серце розтане, а музика стане гучнішою. Ця інтерактивність символізує, що лише спільним теплом можна підтримувати захисників та одне одного.

Нагадаємо, що під Різдво платформа «Культурні сили» презентує новий кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» – про віру, війну та вибір життя, який людина робить у найтемніші моменти. Пісня «Бога тінь» вже доступна на стримінгових платформах, а кліп виступає її візуальним продовженням – спробою ще раз показати те, що переживають військові та цивільні: втому, сумніви, але водночас – потребу завжди обирати життя.

Теги: музика військові мистецтво пісня

На Софійській площі Києва можна доторкнутися до велетенського крижаного серця
