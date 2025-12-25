У метро колядники вітали пасажирів і дарували дітям символ Різдва (відео)

Особливу увагу колядники приділили дітям

Сьогодні, 25 грудня, київське метро перетворилося на майданчик для різдвяної магії. На станції метро «Золоті ворота» зазвучали святкові колядки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Пасажири підземки потрапили у вир святкових традицій. Колядники у святковому національному вбранні та з різдвяними зірками не просто співали, а й активно спілкувалися з перехожими, створюючи неймовірну атмосферу тепла.

Кияни, які чули спів, зупинялися, робили фото, відео та підспівували знайомі з дитинства слова.

Особливу увагу вони приділили дітям: кожну дитину, яку зустрічали на платформі, пригощали цукерками. Окрім солодощів, малеча отримувала особливі сувеніри – маленькі глиняні дзвіночки, передзвін яких тепер нагадуватиме їм про свято навіть вдома.

У дохристиянські часи під час зимових святкувань били у дзвони, щоб відігнати злих духів. У різдвяній традиції дзвони набули більш миролюбного значення і стали асоціюватися з благою вістю про народження Ісуса.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, у Києві відбулася традиційна Різдвяна хода.

До слова, у київській міській електричці пасажири помітили незвичайного героя – Грінча. Казковий персонаж вирішив протестувати столичний транспорт напередодні різдвяних свят.