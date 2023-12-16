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The Telegraph: Мер Лондона відмовив Кличку у наданні автівок, що підлягають утилізації

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
The Telegraph: Мер Лондона відмовив Кличку у наданні автівок, що підлягають утилізації
Кличко пояснив, що автівки матимуть «величезний потенціал» і використовуватимуться для «різноманітних рятувальних і транспортних ролей»
фото з відкритих джерел

Декілька британських політиків розкритикували позицію Кана щодо передачі повнопривідних пікапів

Мер Києва Віталій Кличко запропонував лондонському колезі Садіку Кану передати Україні частину автомобілів, які підлягають утилізації, для подальшого їх використання у зоні бойових дій, проте йому відмовили. Про це повідомляє The Telegraph.

Кличко у вересні звернувся до Кана з пропозицією передати Україні частину транспортних засобів, які за лондонською схемою утилізації Ulez мають бути здані на металобрухт. Він пояснив, що ці автівки матимуть «величезний потенціал» і використовуватимуться для «різноманітних рятувальних і транспортних ролей».

Однак 12 грудня Кан відповів меру української столиці, що не може погодитися на його пропозицію, оскільки вона не відповідає «юридичному порогу», який вимагає від Ulez приносити економічну, соціальну та екологічну користь лондонцям.

Зазначається, що під транспортними засобами, які підлягають утилізації, маються на увазі повнопривідні пікапи.

Згідно зі схемою Ulez, автомобілісти Лондона можуть отримати одноразову виплату у розмірі 2 тис. фунтів стерлінгів (понад $2,4 тис.) за здачу на металобрухт авто, яке не відповідає вимогам податку на забруднення навколишнього середовища.

Декілька британських політиків розкритикували позицію Кана щодо передачі автівок Україні. Зокрема кандидатка у мери Лондона від консерваторів Сьюзан Холл назвала відмову Кана «абсурдною», а на думку колишнього міністра уряду від партії Торі сера Джона Редвуда, схема Ulez є «надзвичайно шкідливою не лише для Лондона, але й для всього світу».

Раніше повідомлялося, що Кличко задекларував частку в американській фірмі за чверть мільярда.

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Теги: Віталій Кличко пікапи

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