Кличко з-під землі влаштував прямий ефір

Віталій Кличко: «Попередньо, порушені умови будівництва»

Мер Києва Віталій Кличко особисто спустився у підтоплені станції метро, щоб подивитися на масштаби аварії. Очільник столиці прямо з-під землі вийшов у прямий ефір і прокоментував ситуацію журналістам.

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Сьогодні, 8 грудня у столичному метро між станціями «Деміївська» і «Либідська» сталася розгерметизація тунелю і вода пішла на колії. «Попередньо, порушені умови будівництва», – сказав Кличко.

Також він додав, по висновкам спеціалістів можна буде сказати про причини цієї надзвичайної ситуації.

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Київський міський голова нагадав, що ділянка, де нині протікання води, будувалась з 2008 по 2010 роки. Тут складні умови, плавуни, близько протікає річка Либідь. Нині здійснили додаткове обстеження. Всю іншу інформацію відповідний інститут надасть додатково.

Керівник Київського метрополітену Віктором Брагінський водночас розповів, що сьогодні вранці у час пік з’явились нові тріщини, які несуть реальну загрозу безпеці пасажирів. Наразі рух відбувається від станції Героїв Дніпра до станції Либідська. Фахівці Київського метрополітену працюють з проєктантами для проведення відновлювальних робіт.

Брагінський повідомив, в які терміни які роботи починають виконувати.

За його словами звіт буде готовий через два тижні після результатів обстеження по геології. «Після цього треба зовнішньо добратись до тунелю для цього вирити котлован. Ми повинні побачити, чи було генпідрядником дотримані ті норми, які передбачались проєктом. Тобто чи була зроблена гідроізоляція та хімзакріплення. Чи відповідала їх робота проєктним нормам чи ні. Це буде зроблено за 2-3 місяці не раніше. Тому, що котлован треба зробити 20 метрів у довжину, в ширину більше 10 метрів, а глибина залягання від 5 м до 8. 5 м», – розповів керівник столичного метро.

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Протягом найближчої години кількість одиниць наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, збільшать до 77 автобусів і 20 тролейбусів.

Як повідомлялося, рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

Згодом стало відомо, що в Києві на маршрут «синьої» гілки метро, де триватимуть ремонтні роботи, вийде на заміну наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій. Інтервал руху поїздів на цій лінії метро був близько 3 хв. Інтервал руху автобусів та тролейбусів буде не більшим, запевняє влада.