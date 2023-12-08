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Підтоплення тунелів столичного метрополітену: Прокуратура розпочала досудове розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підтоплення тунелів столичного метрополітену: Прокуратура розпочала досудове розслідування
Київ обмежив рух синьою гілкою метро через технічний стан тунелів
фото з відкритих джерел

У межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП «Київський метрополітен» і підрядних організацій

У зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва. 

8 грудня столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, вказані обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену.

Під час досудового розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків. Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП «Київський метрополітен» і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» в поймі річки Либідь. 

Як повідомлялося, рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

Також у столиці затопило тунель метро між «Либідською» та «Деміївською». До слова, у Києві на маршрут «синьої» гілки метро, де триватимуть ремонтні роботи, вийде на заміну наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

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Теги: потоп Віталій Кличко Київ транспорт розслідування прокурор метро

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