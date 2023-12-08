Закриття метро в Києві: радник Кличка назвав винного

Білоцерковець каже, через піар Януковича страждатимуть кияни і міський бюджет

Радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець вважає, що в зупинці руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» винний експрезидент-втікач Віктор Янукович. Про це він написав у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як наголосив Білоцерковець, саме Янукович відкривав станцію «Теремки» 10 років тому. «Банда Януковича прийшла до влади в 2010 році і їм треба було показувати швидкий результат – терміново відкривати станції метро. І пофігу було на те, що гідроізоляцію не встигли зробити. Жага швидкого результату, скоріше за все, позначилася на проєктуванні та будівельних роботах, що не могло не відобразитися на стані конструкцій», – зазначив радник Кличка.

Янукович відкривав станцію «Теремки» 10 років тому фото з відкритих джерел

Янукович на відкритті станції «Теремки» фото з відкритих джерел

Білоцерковець каже, через піар Януковича та ексміністра-втікача Миколи Азарова страждатимуть кияни і міський бюджет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На плакаті вказано, що станція «Теремки» відкрилася за сприяння експрезидента-втікача фото з відкритих джерел

«На папері, вірогідно, все було ок, але ми ж розуміємо, що головне було відзвітувати. Наскільки там начудили Янукович, Азаров і ко, які будували і запускали в експлуатацію ці станції будемо знати лише за результатами експертизи», – додав він.

Радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець пояснив, чому зупинили рух на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» фото: скріншот

Як повідомлялося, рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

Київ обмежив рух синьою гілкою метро через технічний стан тунелів фото: Київський метрополітен

Також у столиці затопило тунель метро між «Либідською» та «Деміївською».

До слова, у Києві на маршрут «синьої» гілки метро, де триватимуть ремонтні роботи, вийде на заміну наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.