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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Оперативні дані Мінфіну, або Чому Кличку не личить розповідати про авторитаризм

glavcom.ua
Місцеві бюджети зберігають суттєвий профіцит і залишки коштів на свої рахунках
фото з відкритих джерел

Після перенаправлення військового ПДФО план доходів місцевих бюджетів продовжує перевиконуватись

Оперативні дані Мінфіну щодо виконання місцевих бюджетів за 11 місяців, що вже враховують часткове вилучення військового ПДФО за 4-й квартал до державного бюджету:

  • Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) склали 407,3 млрд грн. Це на 15% (+52,8 млрд грн.) більше проти аналогічного періоду минулого року.
  • В абсолютному значенні найбільше доходи зросли у Києві (на 19%, +63,5 млрд. грн.). Топ-3 області за темпами зростання: Закарпатська (+23,8%), Черкаська (+25,8%), Київська (+31,2%).
  • Доходи зменшились у чотирьох прифронтових областях (Луганській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій). Це тенденція зберігається упродовж всього року.
  • ПДФО складає 65% доходів загального фонду місцевих бюджетів. Проти січня-листопада минулого року такі доходи зросли на 10,7% (+25,6 млрд грн.), в тому числі від військового ПДФО (попри його часткове вилучення до держбюджету) на 8,2%.
  • За місяць, що лишається до кінця 2023 року, річний план по доходах загального фонду місцевих бюджетів було виконано на 96,1%. Це означає, що за підсумками року план доходів буде перевиконано. При цьому Донецька, Київська області і Київ у листопаді свої річні плани за доходами вже виконали.

За цією «сухою» статистикою ховаються важливі висновки. Передача військового ПДФО (з 4-го кварталу 2023 р.) до держбюджету призвела до уповільнення зростання доходів місцевого самоврядування. Утім фінансовий стан місцевих бюджетів, насамперед, віддалених від лінії фронту, залишається стійким. Доходи продовжують зростати, плани по доходам перевиконуються. Місцеві бюджети зберігають суттєвий профіцит і залишки коштів на свої рахунках. Є додаткові інструменти фінансової підтримки місцевого самоврядування, запроваджені під час війни.

Фіскальна децентралізація і укрупнення ОТГ – важлива і успішна реформа, яку ми продовжили – посилила місцеве самоврядування. Попри війну і перерахування частини військового ПДФО, фінансова спроможність місцевих громад, особливо великих міст, зберігається на високому рівні.

Свідченням цього є зростання доходів Києва більш ніж на 60 млрд грн. (+20%) і виконання ним річного плану доходів вже у листопаді. Хіба так виглядає фінансовий диктат з боку центру?

Тому деякі мери можуть багато розповідати про авторитаризм з боку центральної влади, але варто подивитись виконання місцевих бюджетів щоб зрозуміти, що це, м’яко кажучи, не так. Такі заяви сіють лише зневіру, внутрішній розбрат, а їх донесення через західні ЗМІ підриває підтримку союзників.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від Росії, де «все залежить від примхи однієї людини». Про це мер заявив у коментарях німецькій пресі, зокрема Der Spiegel.

За словами мера Києва, «у перші місяці війни країна була без лідера, був відвертий хаос, і мери відіграли ключову роль як лідери думок, в обороні міст, у допомозі військовим». Але в Офісі президента, на думку Кличка, вважають мерів «атавізмом», лише перешкодою для централізації владних структур у країні.

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Теги: Віталій Кличко реформа децентралізація самоврядування авторитаризм місцева влада

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