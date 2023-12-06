На Софійській площі столиці відкрито головну ялинку країни (фото)

Поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка присвячена нашим захисникам

Дерево штучне, заввишки 12 м

Сьогодні, 6 грудня на Софійській площі Києва Сьогодні запалили вогні на головній новорічній ялинці України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Сьогодні, за традицією – в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Наша ялинка, як і минулого року, – штучна, заввишки 12 м. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів», – написав Кличко.

Мер також уточнив, що тема локації −«Хоробрі серця», присвячена нашим захисникам і захисницям. «Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці Герб України – символ нашої державності, національної гідності та сили.

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Поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена нашим захисникам. Та маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями», – написав Кличко.

За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи.

Як повідомлялося, зранку, 4 грудня, на Софійській площі почали монтувати головну ялинку України. Як і минулого року деверо встановлять за кошти меценатів.