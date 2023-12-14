Метро на Теремки зупинилося. Столична влада придумала компенсацію киянам

Маршрут з «Теремків» до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн

Вночі зайві поїздки повертатимуться на картку

Кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті шість станцій «синьої» гілки метро, отримуватимуть компенсації. Про це заявив мер Києва Володимира Кличка.

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«Київрада ухвалила сьогодні рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції «Либідська», – написав мер міста.

Маршрут з «Теремків» до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн. При цьому під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро платитиме тільки за одну поїздку.

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«Система повернення поїздок запрацює в понеділок. Деталі, як це діятиме, «Київ Цифровий» опублікує завтра», – додав Кличко.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсуватиме «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько – Теремківській лінії метро.