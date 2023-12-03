Кличко відповів, чи має намір балотуватися в президенти

Кличко: «Зеленський заплатить за помилки, які він зробив»

Мер столиці Віталій Кличко вважає, що було б «нерозумно» з його боку думати про президентські амбіції, коли вирішується питання існування України як держави. Про це він сказав в інтерв’ю швейцарському виданню 20 Minuten.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер Києва зауважив, що не здивований падінням популярності президента Володимира Зеленського.

«Люди бачать, хто ефективний, а хто ні. Були і є численні очікування. Зеленський заплатить за помилки, які він зробив», – сказав Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На уточнювальне запитання, про які саме помилки йдеться, посадовець зазначив: «Люди задаються питаннями, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни. Чому Зеленський до останнього заперечував, що до неї дійде. Або чому виявилося можливим, що росіяни так швидко дійшли до Києва».

Водночас міський голова Києва підкреслив, що допоки триває війна Росії проти Україні, президент має важливу функцію і його потрібно підтримувати, але «наприкінці війни кожен політик відповість за свої успіхи та провали».

Коли Кличка запитали про його власні президентські амбіції, він відповів, що «було б нерозумно сьогодні про це думати».

«Сьогодні питання лише в тому, чи буде Україна існувати взагалі. Путін не сприймає Україну як незалежну державу, це не секрет. Він каже, що Україна належить до Російської імперії. Ми боремося за свою свободу і незалежність. У той же час наші політики вже ведуть окопну війну – в країні, саме існування якої є хитким. Це просто нерозумно. Тому говорити про мої політичні амбіції зараз було б нерозумно», – зауважив Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Кличко вважає, що головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний був справедливим у своєму відвертому аналізі ситуації на фронті тож критика на його адресу незаслужена.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що повномасштабна війна унеможливила проведення виборів в Україні, які попередньо були заплановані на березень 2024 року.

Раніше Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією.