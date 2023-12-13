Атака балістики на Київ: Кличко назвав кількість постраждалих
Двох дітей госпіталізовано
Унаслідок нічної атаки росіян по Києву загалом постраждали 53 людини, із них 20 дітей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й шістьом дітям», – уточнив Кличко.
Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після яких у місті було оголошено повітряну тривогу.
Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.
Як повідомлялося, у Дніпровському районі унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок.
Загалом було врятовано 17 осіб, з яких п'ятеро людей, які не могли самостійно пересуватися, та семеро дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.
У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано. Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.
Також ЗСУ назвали тип ракет, якими окупанти вночі вдарили по Києву.
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