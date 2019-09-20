Ткаченко відмовився відповідати, чи балотуватиметься він на мера Києва



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Депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко

На запитання, чи буде він брати участь у виборах в мери Києва, Ткаченко відповів: «Не коментую це питання»

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко каже, що «можливо, з часом» поділиться власною концепцією управління Києвом.

Про це він розповів журналістам.

«Було б справедливим і чесним, в тому числі меру, казати, що якщо не можеш управляти містом, то потрібно дочасні вибори і мера», - сказав Ткаченко про імовірні дочасні вибори.

На запитання, чи буде він брати участь у виборах в мери Києва, Ткаченко відповів: «Не коментую це питання».

«Наразі питання має стояти про те, чому тільки Київраду (розпустити, - ред), чому не мера. І мені здається, що якщо йде мова про перезавантаження влади, то має йтися про перезавантаження всієї влади в Києві. І якраз на базі нового закону про столицю, який вносить чіткіші рамки управління містом, ніж вони є зараз», - заявив нардеп.

Він також наголосив, що хотів би пишатись столицею та отримувати насолоду, коли дивиться на нього.

«Зараз ні того, ні іншого немає», - зауважив нардеп.

На запитання журналістів, чого зараз не вистачає місту для цього, він наголосив: «Чесності і концепції управління, бачення міста і слідування концепції управління містом».

На уточнююче питання, чи має він таку концепцію, він додав: «Можливо, з часом розкажу».

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт, який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Як повідомлялося, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

Зі свого боку, Кличко ініціював консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

Джерело: Еспресо ТВ