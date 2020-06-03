Трагедія у центрі Києва: рятувальники дістали тіло чоловіка з екскаватора (фото)



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Рятувальники за допомогою гідроінструменту дістали тіло чоловіка Фото: ДСНС

Бійці деблокували загиблого з екскаватора, приваленого плитою

Столичні рятувальники деблокували тіло чоловіка, загиблого внаслідок обвалу конструкцій на території заводу «Арсенал» у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

«2 червня о 15:33 до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що на вул. Московська, 8 що у Печерському районі, під час проведення руйнівних робіт стався обвал залізобетонної плити на екскаватор, внаслідок чого 1 особа загинула», - йдеться в повідомленні.

На місце події були направленірятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Після проведення правоохоронними органами попередніх слідчих дій о 18:19 за допомогою гідроінструменту бійці деблокували загиблого з екскаватора та передали слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Раніше «Главком» повідомив, що на території заводу «Арсенал» бетонна плита впала на екскаватор.