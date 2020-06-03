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    Трагедія у центрі Києва: рятувальники дістали тіло чоловіка з екскаватора (фото)

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    Рятувальники&nbsp;за допомогою гідроінструменту дістали тіло чоловіка - Трагедія у центрі Києва: рятувальники дістали тіло чоловіка з екскаватора (фото)
    Рятувальники за допомогою гідроінструменту дістали тіло чоловіка
    Фото: ДСНС

    Бійці деблокували загиблого з екскаватора, приваленого плитою

    Столичні рятувальники деблокували тіло чоловіка, загиблого внаслідок обвалу конструкцій на території заводу «Арсенал» у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    «2 червня о 15:33 до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що на вул. Московська, 8 що у Печерському районі, під час проведення руйнівних робіт стався обвал залізобетонної плити на екскаватор, внаслідок чого 1 особа загинула», - йдеться в повідомленні.

    На місце події були направленірятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Після проведення правоохоронними органами попередніх слідчих дій о 18:19 за допомогою гідроінструменту бійці деблокували загиблого з екскаватора та передали слідчо-оперативній групі.

    Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

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    Трагедія у центрі Києва: рятувальники дістали тіло чоловіка з екскаватора (фото)
    Трагедія у центрі Києва: рятувальники дістали тіло чоловіка з екскаватора (фото)
    Трагедія у центрі Києва: рятувальники дістали тіло чоловіка з екскаватора (фото)
    Трагедія у центрі Києва: рятувальники дістали тіло чоловіка з екскаватора (фото)
    Трагедія у центрі Києва: рятувальники дістали тіло чоловіка з екскаватора (фото)

    Раніше «Главком» повідомив, що на території заводу «Арсенал» бетонна плита впала на екскаватор.

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