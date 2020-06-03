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    Новини

    У Києві бетонна плита розчавила ескаватор з водієм

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    У центрі Києва бетонна плита розчавила ескаватор з водієм - У Києві бетонна плита розчавила ескаватор з водієм
    У центрі Києва бетонна плита розчавила ескаватор з водієм
    Фото: dtp.kiev.ua

    Трагедія сталася на території заводу «Арсенал»

    У центрі Києва на вулиці Московська на території заводу «Арсенал» бетонна плита впала на екскаватор.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    «Смертельна НП в Києві на вул. Московській, 8, завод Арсенал: плита впала на екскаватор. Загинув водій«, - йдеться у повідомленні.

    Наразі на місці події працювали поліція, швидка, рятувальники.

    Медики констатували смерть чоловіка. 

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    У Києві бетонна плита розчавила ескаватор з водієм
    У Києві бетонна плита розчавила ескаватор з водієм
    У Києві бетонна плита розчавила ескаватор з водієм
    У Києві бетонна плита розчавила ескаватор з водієм
    У Києві бетонна плита розчавила ескаватор з водієм
    Фото: dtp.kiev.ua

    До слова, на Закарпатті у місті Виноградів під час демонтажу обвалилася будівля колишнього кінотеатру,

    трагедія Київ смерть завод водій рятувальники поліція
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