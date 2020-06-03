У Києві бетонна плита розчавила ескаватор з водієм
У центрі Києва бетонна плита розчавила ескаватор з водієм
Фото: dtp.kiev.ua
Трагедія сталася на території заводу «Арсенал»
У центрі Києва на вулиці Московська на території заводу «Арсенал» бетонна плита впала на екскаватор.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
«Смертельна НП в Києві на вул. Московській, 8, завод Арсенал: плита впала на екскаватор. Загинув водій«, - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працювали поліція, швидка, рятувальники.
Медики констатували смерть чоловіка.
Фото: dtp.kiev.ua
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