У Києві бетонна плита розчавила ескаватор з водієм



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У центрі Києва бетонна плита розчавила ескаватор з водієм Фото: dtp.kiev.ua

Трагедія сталася на території заводу «Арсенал»

У центрі Києва на вулиці Московська на території заводу «Арсенал» бетонна плита впала на екскаватор.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

«Смертельна НП в Києві на вул. Московській, 8, завод Арсенал: плита впала на екскаватор. Загинув водій«, - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працювали поліція, швидка, рятувальники.

Медики констатували смерть чоловіка.

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