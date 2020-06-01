Трагедія в київській лікарні: загинула санітарка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці трагедії працюють правоохоронці Фото: Муніципальна варта Києва

Жінка випала з п'ятого поверху будівлі

Сьогодні, 1 червня, вранці у київській лікарні №9 сталася трагічна подія.

Про неї повідомляє Муніципальна варта Києва на своїй сторінці у Facebook.

«Близько шостої години ранку, до чергового наряду Муніципальної охорони звернувся вахтер. Повідомив, що щось важке впало за вікном. При огляді території виявлено тіло санітарки», - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що жінка випала з вікна п'ятого поверху.

На місці медиками надавалась необхідна допомога, але жінка померла від отриманих травм.

Наразі на місці працюють правоохоронці.

Як повідомлялося, у Харкові у Шевченківському районі жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху.

Раніше на Львівщині з вікна випала трирічна дитина. За фактом травмування трирічної дівчинки на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження.Як попередньо встановили правоохоронці, дитина випала з балкону квартири з висоти третього поверху – її матері у той час вдома не було.