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    Трагедія в київській лікарні: загинула санітарка

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    На місці трагедії працюють правоохоронці - Трагедія в київській лікарні: загинула санітарка
    На місці трагедії працюють правоохоронці
    Фото: Муніципальна варта Києва

    Жінка випала з п'ятого поверху будівлі

    Сьогодні, 1 червня, вранці у київській лікарні №9 сталася трагічна подія.

    Про неї повідомляє Муніципальна варта Києва на своїй сторінці у Facebook.

    «Близько шостої години ранку, до чергового наряду Муніципальної охорони звернувся вахтер. Повідомив, що щось важке впало за вікном. При огляді території виявлено тіло санітарки», - йдеться в повідомленні.

    Попередньо встановлено, що жінка випала з вікна п'ятого поверху.

    На місці медиками надавалась необхідна допомога, але жінка померла від отриманих травм.

    Наразі на місці працюють правоохоронці.

    Як повідомлялося, у Харкові у Шевченківському районі жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху.

    Раніше на  Львівщині з вікна випала трирічна дитина. За фактом травмування трирічної дівчинки на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження.Як попередньо встановили правоохоронці, дитина випала з балкону квартири з висоти третього поверху – її матері у той час вдома не було.

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