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    Трагедія в Києві: під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка (фото)

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    Загорання сталось в одній із квартир на 4 поверсі 10-поверхового будинку - Трагедія в Києві: під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка (фото)
    Загорання сталось в одній із квартир на 4 поверсі 10-поверхового будинку
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка, евакуйовано 10 осіб

    У ніч на п’ятницю, 18 вересня, сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 71 у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:24.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що загорання сталось в одній із квартир на 4 поверсі 10-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1946 року народження, що проживав в квартирі, де виникла пожежа, та з ознаками гострого отруєння продуктами горіння передано до бригади швидкої медичної допомоги. Також по сходовій клітині було евакуйовано 10 мешканців будинку.

    О 03:53 пожежу було локалізовано, а о 04:04 ліквідовано.

    В ході гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло жінки 1948 року народження, попередньо власниці квартири.

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    Трагедія в Києві: під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка (фото)
    Трагедія в Києві: під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка (фото)
    Трагедія в Києві: під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка (фото)
    Трагедія в Києві: під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка (фото)

    Внаслідок пожежі знищено меблі, домашні речі, закопчено стіни та стелю квартири.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового.

    Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

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