Трагедія в Києві: під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка (фото)



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Загорання сталось в одній із квартир на 4 поверсі 10-поверхового будинку Фото: ДСНС

Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка, евакуйовано 10 осіб

У ніч на п’ятницю, 18 вересня, сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 71 у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:24.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що загорання сталось в одній із квартир на 4 поверсі 10-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1946 року народження, що проживав в квартирі, де виникла пожежа, та з ознаками гострого отруєння продуктами горіння передано до бригади швидкої медичної допомоги. Також по сходовій клітині було евакуйовано 10 мешканців будинку.

О 03:53 пожежу було локалізовано, а о 04:04 ліквідовано.

В ході гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло жінки 1948 року народження, попередньо власниці квартири.

Внаслідок пожежі знищено меблі, домашні речі, закопчено стіни та стелю квартири.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.