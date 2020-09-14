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    Події в Україні

    В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

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    Суха спекотна погода сприяє виникненню пожеж в екосистемах - В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки
    Суха спекотна погода сприяє виникненню пожеж в екосистемах
    Фото: ДСНС

    Загроза виникнення загорань зростає

    Зважаючи на відносно спекотну для вересня погоду, в Україні пожежонебезпечний період знаходиться у своїй активній фазі, загроза виникнення загорянь може зростати. Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    У зв’язку з цим в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

    Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

    Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
    • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
    • заїжджати автомобілем до лісу;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
    • створювати смітники та спалювати відходи;
    • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

    «Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків», - зазначили рятувальники.

     

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