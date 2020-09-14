В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки



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Суха спекотна погода сприяє виникненню пожеж в екосистемах Фото: ДСНС

Загроза виникнення загорань зростає

Зважаючи на відносно спекотну для вересня погоду, в Україні пожежонебезпечний період знаходиться у своїй активній фазі, загроза виникнення загорянь може зростати. Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У зв’язку з цим в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

«Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків», - зазначили рятувальники.