В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки
Загроза виникнення загорань зростає
Зважаючи на відносно спекотну для вересня погоду, в Україні пожежонебезпечний період знаходиться у своїй активній фазі, загроза виникнення загорянь може зростати. Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У зв’язку з цим в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.
Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
«Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків», - зазначили рятувальники.