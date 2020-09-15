Невідомі спалили кабінет фіндиректора одеського заводу «Левада»



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Вогнем знищено оздоблення стелі, пошкоджено перекриття, покрівлю, майно та оргтехніку в кабінеті фінансового директора Фото: ДСНС

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає

У понеділок пізно ввечері в Одесі сталася пожежа на території заводу з виробництва напівфабрикатів «Левада». Ймовірна причина пожежі – підпал.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що пожежа спалахнула по вулиці Середня, 36 в Малиновському районі міста.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загоряння в приміщенні кабінету фінансового директора підприємства на другому поверсі двоповерхової адміністративно-виробничої будівлі.

Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 30 м2. Внаслідок загоряння вогнем знищено оздоблення стелі, пошкоджено перекриття, покрівлю, майно та оргтехніку в кабінеті.

Ймовірна причина пожежі – занесення джерела запалювання ззовні невстановленою особою. Загиблих та постраждалих немає.

До слова, цієї ночі на Київщині прорвало газопровід високого тиску.