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    Невідомі спалили кабінет фіндиректора одеського заводу «Левада»

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    <p>Вогнем знищено оздоблення стелі, пошкоджено перекриття, покрівлю, майно та оргтехніку в кабінеті фінансового директора</p> - Невідомі спалили кабінет фіндиректора одеського заводу «Левада»

    Вогнем знищено оздоблення стелі, пошкоджено перекриття, покрівлю, майно та оргтехніку в кабінеті фінансового директора

    Фото: ДСНС

    Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає

    У понеділок пізно ввечері в Одесі сталася пожежа на території заводу з виробництва напівфабрикатів «Левада». Ймовірна причина пожежі – підпал.

    Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

    Зазначається, що пожежа спалахнула по вулиці Середня, 36 в Малиновському районі міста.

    По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загоряння в приміщенні кабінету фінансового директора підприємства на другому поверсі двоповерхової адміністративно-виробничої будівлі.

    Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 30 м2. Внаслідок загоряння вогнем знищено оздоблення стелі, пошкоджено перекриття, покрівлю, майно та оргтехніку в кабінеті.

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    Ймовірна причина пожежі – занесення джерела запалювання ззовні невстановленою особою. Загиблих та постраждалих немає.

    До слова, цієї ночі на Київщині прорвало газопровід високого тиску.

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