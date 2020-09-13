Смертельна пожежа в Києві. Евакуювали 33 людини, одна людина загинула (фото)



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Рятувальники евакуювали з місця пожежі 33 людини, з них 4 дітей Фото dtp.kiev.ua.

Пожежа виникла в квартирі, де проживала літня психічно хвора жінка

В ніч на неділю, 13 вересня, в Києві в багатоповерхівці по вул. Братиславській сталася пожежа, в якій загинула жінка. Рятувальники евакуювали з місця пожежі 33 людини, з них 4 дітей.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

В квартирі, де виникла пожежа, проживала літня психічно хвора жінка, яка раніше вже не раз здійснювала підпали свого житла.

Цього разу займання супроводжувалося значним задимленням сходової клітки, тому рятувальники, прибувши на виклик, відразу почали евакуйовувати мешканців будинку – їх виводили сходовими маршами та за допомогою автодрабини. Всього було евакуйовано 33 мешканці, серед яких четверо дітей.

В ході гасіння пожежі рятувальники на четвертому поверсі будинку виявили потерпілу 1945 р.н., яка знаходилася у вкрай важкому стані. На жаль, реанімаційні заходи результатів не дали, жінка померла, не приходячи до тями.

Нагадаємо, що у Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства.

Як повідомлялося, 8 вересня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна,1 у Голосіївському районі столиці. Вгонь від загоряння побутового сміття на площі 20 кв. м розповсюдився на поруч розташовані цегляні гаражі.

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