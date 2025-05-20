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Трагедія в Карпатах: киянин загинув, зірвавшись зі снігового карнизу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Трагедія в Карпатах: киянин загинув, зірвавшись зі снігового карнизу
Під час проходження маршруту в умовах поганої видимості та густого туману 60-річний турист з Києва зірвався зі снігового карнизу
фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області/Facebook

Через обледенілі схили інші члени групи не змогли самостійно дістатися до загиблого та очікували прибуття рятувальників

Гори знову показали свою небезпеку: трагічний випадок, під час якого загинув киянин, стався на схилах гори Другий Жандарм, що у масиві Свидовець. Про це повідомляє «Главком», із посиланням на Головне управління ДСНС України в Закарпатській області.

Керівниця туристичної групи з шести осіб, які приїхали з різних регіонів України, звернулася за допомогою до рятувальників. З'ясувалося, що під час проходження маршруту в умовах поганої видимості та густого туману 60-річний турист з Києва зірвався зі снігового карнизу. Отримані травми виявилися смертельними, і чоловік загинув на місці.

Через обледенілі схили інші члени групи не змогли самостійно дістатися до загиблого та очікували прибуття рятувальників.

На місце трагедії прибули фахівці двох пошуково-рятувальних відділень
На місце трагедії прибули фахівці двох пошуково-рятувальних відділень
фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області/Facebook
Через обледенілі схили інші члени групи не змогли самостійно дістатися до загиблого
Через обледенілі схили інші члени групи не змогли самостійно дістатися до загиблого
фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області/Facebook

На місце трагедії прибули фахівці двох пошуково-рятувальних відділень. Вони транспортували тіло загиблого до найближчого населеного пункту, де передали його представникам поліції.

Обледенілі схили
Обледенілі схили
фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області/Facebook
Рятувальники транспортували тіло загиблого до найближчого населеного пункту
Рятувальники транспортували тіло загиблого до найближчого населеного пункту
фото: ДСНС Закарпаття

Решта туристичної групи вирішила припинити свою подорож, і рятувальники супроводили їх до полонини Драгобрат. 

Нагадаємо, на початку травня негода несподівано повернулася до високогір'я Карпат. На популярному туристичному маршруті в районі урочища Заросляк, що на Буковині, випав сніг, вкривши гірські схили зимовою ковдрою. 

Теги: Карпати (гори) рятувальники чоловік подорож

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