В Україну суне негода, рятувальники попереджають про небезпеку

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

В Україні 4 травня очікуються грози та сильний вітер – синоптики попереджають про пориви до 20 м/с. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС України та КМДА.

У неділю, 4 травня, в Україні очікується ускладнення погодних умов – у низці регіонів пройдуть грози, а по всій країні (крім південного сходу) прогнозуються потужні пориви вітру до 15–20 м/с.

Через несприятливі умови оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Погода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних та будівельних служб, а також рух транспорту.

У Києві, а також у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень очікуються короткочасні дощі та грози.

У столиці буде мінлива хмарність, вночі без опадів, температура 12-14° тепла, удень – 25-27°.

Під час сильного вітру фахівці рекомендують:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів речі, які можуть випасти;

не паркувати авто під деревами, рекламними щитами чи біля ліній електропередач;

за можливості залишатися в укриттях або в приміщеннях.

Нагадаємо, в Україну повертаються заморозки. Синоптики розповіли, якою буде погода у перші дні травня. Водночас вдень температура коливатиметься від Від +12 до +16 градусів. У західних та південних регіонах синоптики прогнозують до +22 градусів.

Нагадаємо, від початку квітня Україну охопили заморозки після теплого березня. Якщо подивитися прогноз погоди, то особливо в областях на Заході України впродовж найближчого тижня вони будуть суттєвими: до -5 градусів. Зернові культури такі різкі перепади температури переживають важко. Про це розповідає агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв’ю «Главкому».

Адаменко додає, що якби була посіяна кукурудза, яка встигла утворити сходи, то вона б загинула. Різні культури мають різну морозостійкість і пошкоджуються та гинуть вони також при різних рівнях заморозків.

Так, «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, в якому пояснили причини нинішнього різкого похолодання, а також назвали найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Як відомо, весняна погода в Україні ще не має стабільності, проте вже зараз почастішали випадки укусів кліщів. Сезон їхньої активності триватиме майже до кінця осені, та пік припаде на травень-червень, а також вересень-жовтень. Про те, як вберегтись від нападу кліщів під час відпочинку на природі розповідає «Главком» із посиланням на Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.