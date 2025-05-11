У Польщі знайдено мертвим українця

Поліція з’ясовує обставини трагедії

У готелі в Кракові знайдено тіла двох чоловіків приблизно по 60 років. Один з них є громадянином України, особа другого наразі не встановлена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Польське радіо».

Поліція розглядає версії вбивства та самогубства, остаточні обставини з’ясовує слідство.

Як повідомила речниця Воєводської комендатури поліції Катажина Цісло, один із загиблих – 58-річний чоловік, який мешкав у цьому номері протягом останніх двох років. Інший також мав при собі документи, однак його особу ще остаточно не підтверджено. За попередніми даними, йому також 58 років.

Попереднє слідство вказує на те, що принаймні один із чоловіків міг бути вбитий, а другий, імовірно, позбавив себе життя. Поліція не виключає, що смерть обох настала раніше, точний час і причини загибелі мають встановити судово-медичні експерти.

Правоохоронці проводять подальші слідчі дії, щоб з’ясувати обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі суд засудив громадянина України до довічного ув’язнення за вбивство дружини та двох дочок. Слідство встановило, що чоловік задушив свою сім’ю.