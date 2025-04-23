Рятувальники Києва минулої доби майже 50 разів виїжджали на пожежі в екосистемах

Вогонь знищив все живе на загальній площі більше 33 га

Рятувальники закликають громадян не палити суху траву

Пожежі в екосистемах на Київщині не вщухають. Тільки за минулу добу рятувальники 47 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах, вогонь знищив все живе на загальній площі більше 33 га. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

За минулу добу рятувальники 47 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Повідомляється, що більше доби довелось рятувальниками ліквідовувати загорання трав’яного настилу за межами с. Жеревпілля Вишгородського району. Вогонь поривами вітру перекинувся на чагарники та лісову підстилку у самосійному лісі.

Більше доби довелось рятувальниками ліквідовувати загорання трав’яного настилу за межами с. Жеревпілля Вишгородського району фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

До гасіння від ДСНС залучалося 47 рятувальників та п'ять одиниць техніки.

Рятувальники закликають громадян не палити суху траву, це заборонено і смертельно небезпечно.

Нагадаємо, оперативні служби ліквідували загоряння, що охопило 900 кв. м в екосистемі у Святошинському районі столиці. На відкритій території виникла пожежа, яка швидко поширилася на трав'яний настил та чагарники.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області жінка отримала опіки ніг, коли рятувала свій будинок від вогню. Громадяни підпалили суху траву. Згодом полум’я миттєво поглинуло все на своєму шляху, і перекинулось на оселю пенсіонерки. Коли 86-річна жінка побачила, як вогонь насувається на її будинок, одразу кинулася гасити вогонь.