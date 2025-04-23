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Рятувальники Києва минулої доби майже 50 разів виїжджали на пожежі в екосистемах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рятувальники Києва минулої доби майже 50 разів виїжджали на пожежі в екосистемах
Вогонь знищив все живе на загальній площі більше 33 га
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Рятувальники закликають громадян не палити суху траву

Пожежі в екосистемах на Київщині не вщухають. Тільки за минулу добу рятувальники 47 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах, вогонь знищив все живе на загальній площі більше 33 га. Про це повідомляє «Главком» із  посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області. 

За минулу добу рятувальники 47 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах
За минулу добу рятувальники 47 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Повідомляється, що більше доби довелось рятувальниками ліквідовувати загорання трав’яного настилу за межами с. Жеревпілля Вишгородського району. Вогонь поривами вітру перекинувся на чагарники та лісову підстилку у самосійному лісі.

Більше доби довелось рятувальниками ліквідовувати загорання трав’яного настилу за межами с. Жеревпілля Вишгородського району
Більше доби довелось рятувальниками ліквідовувати загорання трав’яного настилу за межами с. Жеревпілля Вишгородського району
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

До гасіння від ДСНС залучалося 47 рятувальників та п'ять одиниць техніки.

Рятувальники закликають громадян не палити суху траву, це заборонено і смертельно небезпечно.  

Нагадаємо, оперативні служби ліквідували загоряння, що охопило 900 кв. м в екосистемі у Святошинському районі столиці. На відкритій території виникла пожежа, яка швидко поширилася на трав'яний настил та чагарники.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області жінка отримала опіки ніг, коли рятувала свій будинок від вогню. Громадяни підпалили суху траву. Згодом полум’я миттєво поглинуло все на своєму шляху, і перекинулось на оселю пенсіонерки. Коли 86-річна жінка побачила, як вогонь насувається на її будинок, одразу кинулася гасити вогонь. 

Теги: пожежа Київ рятувальники

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