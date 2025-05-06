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Пожежа в багатоповерхівці Святошинського району: врятовано шістьох людей та кота

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пожежа в багатоповерхівці Святошинського району: врятовано шістьох людей та кота
Загоряння сталося в одній із квартир на шостому поверсі десятиповерхового житлового будинку
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Рятувальники вивели на свіже повітря шістьох мешканців з верхніх поверхів будівлі

Сьогодні, 6 травня, на вулиці Академіка Корольова у Святошинському районі столиці сталася пожежа у багатоповерхівці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.

Пожежа сталася у квартирі на шостому поверсі десятиповерхового житлового будинку
Пожежа сталася у квартирі на шостому поверсі десятиповерхового житлового будинку
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Повідомляється, що загоряння сталося в одній із квартир на шостому поверсі десятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу об 11:17 на площі 15 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на свіже повітря шістьох жителів будинку
Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на свіже повітря шістьох жителів будинку
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook
Вогнеборці ліквідували пожежу об 11:17 на площі 15 квадратних метрів
Вогнеборці ліквідували пожежу об 11:17 на площі 15 квадратних метрів
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на свіже повітря шістьох мешканців з верхніх поверхів будівлі. Крім того, особливим успіхом став порятунок рудого пухнастого кота, який опинився у задимленому приміщенні.

Котик нахапався диму і мав кволий вигляд
Котик нахапався диму і мав кволий вигляд
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook
Рятувальники надали котові першу допомогу
Рятувальники надали котові першу допомогу
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook
Життя пухнастика врятоване
Життя пухнастика врятоване
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

За даними рятувальників, внаслідок події ніхто з людей не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, сталася пожежа на вулиці Промисловій у мікрорайоні Бортничі Дарницького району столиці. Вогонь охопив двоповерховий приватний житловий будинок, металевий вагончик та одноповерхову прибудову, яка використовувалася як гараж для автомобілів.

Також на найбільшому ринку у Харкові – «Барабашово» – вранці 6 травня після удару російського «Шахеда» зайнялася пожежа. Вогонь охопив торговельні майданчики, а дим від пожежі на ринку було видно у різних районах Харкова. За інформацією ДСНС України у Харківській області, внаслідок російської атаки горіли магазини на території ринку на площі 500 кв м. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів. 

Теги: Київ пожежа рятувальники

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