Під Києвом сталась стрілянина, є загиблі. Стрілок здався поліцейським

На місці події працюють екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника

До поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян

У селі Софіївська Борщагівка Київської області невідомий влаштував стрілянину. Внаслідок цього загинуло кілька осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини. Обставини події встановлюються.

«Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей. Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.

Як повідомили у місцевому пабліку, чоловік розстріляв сусідів.

«Він відкрив вогонь нібито через те, що його собак потруїли. Про це говорять місцеві мешканці», – йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО о 16:59.

Стрілок здався поліцейським: нові деталі розстрілу людей у Софіївський Борщагівці. Як повідомив журналіст КС, стрілка вже затримали. Він стріляв з автомата.

«За словами місцевого мешканця, стрілком виявився місцевий автомеханік Віктор, йому 50-60 років. Все життя ремонтував автівки», – повідомляють місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва конфлікт на парковці вранці 24 квітня закінчився стріляниною. За попередніми даними, на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході якого один з них здійснив постріл.