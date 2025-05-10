У Києві масштабна пожежа – горять Совські ставки

Вогонь розповсюдився на 800 квадратних метрів

У Києві горять Совські ставки. Дим видно із багатьох куточків міста. Як інформує «Главком», відео пожежі поширюють місцеві пабліки.

За повідомленням Київської міської державної адміністрації, рятувальники ліквідовують пожежу.

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Загоряння очерету сталось на відкритій території Совських ставків із подальшим розповсюдженням на загальній площі 800 квадратних метрів.

«Наразі інформація щодо постраждалих не надходила», – сказано у повідомленні.

Раніше на станції столичного метрополітену «Арсенальна» сталося загоряння. Його спричинив дефект у закарнизній лампі.

Також у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.