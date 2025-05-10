У Києві масштабна пожежа – горять Совські ставки
Вогонь розповсюдився на 800 квадратних метрів
У Києві горять Совські ставки. Дим видно із багатьох куточків міста. Як інформує «Главком», відео пожежі поширюють місцеві пабліки.
За повідомленням Київської міської державної адміністрації, рятувальники ліквідовують пожежу.
Загоряння очерету сталось на відкритій території Совських ставків із подальшим розповсюдженням на загальній площі 800 квадратних метрів.
«Наразі інформація щодо постраждалих не надходила», – сказано у повідомленні.
Раніше на станції столичного метрополітену «Арсенальна» сталося загоряння. Його спричинив дефект у закарнизній лампі.
Також у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.
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