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На Закарпатті чоловік 10 днів тримав дружину на ланцюгу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Закарпатті чоловік 10 днів тримав дружину на ланцюгу
Закарпатець знущався над дружиною
фото з відкритих джерел

Правоохоронці визволили жінку та надали необхідну першу допомогу

У селі Білки Закарпатської області 70-річний місцевий житель підозрюється у тому, що понад десять днів незаконно утримував свою 68-річну дружину, прикувавши її залізним ланцюгом до меблів у літній кухні. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Закарпатської області.

«Правоохоронці оглянули помешкання родини та у літній кухні виявили прикутою залізним ланцюгом до меблів 68-річну дружину власника дворогосподарства. Під час спілкування із потерпілою зʼясувалося, що 70-річний чоловік позбавив її волі ще майже два тижні тому», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці визволили жінку та надали необхідну першу допомогу.

За фактом незаконного позбавлення волі та заподіяння легких тілесних ушкоджень чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує кримінальна відповідальність за статтями 146 та 125 КК України.

Раніше на Буковині поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо катування 10-річної дитини. За словами правоохоронців, мати прив'язувала сина ланцюгом за ногу та утримувала у дворі, щоб той не бешкетував. 

Також у Запоріжжі поліцейські затримали місцевого жителя, який ішов по вулиці в німецькому однострої часів Другої світової війни, прикрашеному орденом із нацистською символікою, та з гранатою у руці.

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Теги: поліція чоловік Закарпаття

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