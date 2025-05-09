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Травнева зима в Україні: у горах випав сніг і вдарив мороз

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Травнева зима в Україні: у горах випав сніг і вдарив мороз
ДСНС України у Чернівецькій області оприлюднили відео засніжених краєвидів
фото: ДСНС

Травневий снігопад в Україні: ДСНС показали засніжені Карпати

Негода несподівано повернулася до високогір'я Карпат. На популярному туристичному маршруті в районі урочища Заросляк, що на Буковині, випав сніг, вкривши гірські схили зимовою ковдрою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

ДСНС України у Чернівецькій області оприлюднили відео засніжених краєвидів. На кадрах видно, як густий сніг вкрив дерева та землю, створюючи незвичайний для травня місяця пейзаж.

За повідомленнями Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарна погода, туман та обмежена видимість. Вітер сягає 10-12 м/с зі східного та північно-східного напрямків. Температура повітря опустилася до мінус 7°.

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Допис, поширений ДСНС України (@dsns_ukraine)

Рятувальники закликають туристів та мешканців гірських районів бути особливо обережними, враховувати складні погодні умови та утриматися від походів у високогір'я.

Голова Селятинської громади Валерій Полянчук, який мешкає у селі Верхній Яловець опублікував фотографії засніженої природи.

4 фото
На весь екран
фото:Валерій Полянчук/Facebook

«Доброго ранку! У нас сьогодні ранок з мокрим снігом і температура нульова», – написав він.

Аномальну для травня погоду показала вчителька Самаківської гімназії на Буковині Марія Карповець.

Красиво падав пізній сніг,

На бруньки тільки що розквітлі.

Водою капав з теплих стріх,

Все переплуталось у світі.

Нагадаємо, синоптики на 9 травня, в Україні прогнозували хмарну погоду з проясненнями.

Температура вночі 2-7° тепла (у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 8-13° тепла, на сході та південному сході країни вночі 5-10°, вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

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Теги: снігопад Буковина Карпати (гори)

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