Радянський космічний корабель упав на Землю після 53 років на орбіті

Корабель, відомий як «Космос-482», був запущений СРСР у 1972 році

За даними Росії, уламки апарата впали в Індійський океан

Старий радянський космічний апарат, що провів понад пів століття в космосі після невдалої місії до Венери, остаточно впав на Землю. Його неконтрольоване повернення підтвердили як Російське космічне агентство, так і Служба космічного моніторингу ЄС. Як інформує «Главком», про це повідомляє Associated Press.

За даними Росії, уламки апарата впали в Індійський океан, однак точне місце падіння залишається невизначеним. Європейське космічне агентство підтвердило, що апарат не з’явився над німецькою радіолокаційною станцією, як очікувалося, що також свідчить про його знищення в атмосфері.

Наразі невідомо, чи якась частина півтонного корабля пережила вогняне занурення в атмосферу. Але експерти попереджали: з огляду на те, що апарат був спроєктований для екстремальних умов посадки на Венеру – найгарячішу планету Сонячної системи – деякі фрагменти могли вціліти.

Імовірність того, що уламки завдадуть шкоди людям, була надзвичайно низькою, запевняють науковці.

Корабель, відомий як «Космос-482», був запущений СРСР у 1972 році в межах серії місій до Венери. Через збій у роботі ракети апарат так і не полетів далі Земної орбіти, де й залишався понад 50 років.

Більша частина його конструкції згоріла ще впродовж перших десятиліть. Останнім на орбіті лишався сферичний посадковий модуль діаметром близько метра, вкритий титановим корпусом і вагою понад 495 кг. Саме він і завершив свою довгу космічну подорож падінням на Землю.

Відповідно до договору ООН, будь-які уламки апарата юридично належать Росії.

Ніхто не міг точно передбачити, де й коли саме впаде «Космос-482». На траєкторію падіння впливали як сонячна активність, так і старіння апарата після десятиліть у космосі. Через це спостерігачі і науковці неодноразово змінювали прогнози.

«Якщо воно впало в Індійський океан, то єдині, хто це побачив – кити», – зіронізував голландський науковець Марко Лангбрук на платформі X.

На момент падіння американське Космічне командування ще не надало остаточного підтвердження, продовжуючи збір і аналіз даних.

Зазвичай Космічне командування США відстежує десятки подібних повернень щомісяця, але «Космос-482»привернув особливу увагу через високу ймовірність виживання під час входу в атмосферу.

До того ж, апарат падав без жодного контролю з боку наземних служб, що зазвичай намагаються спрямовувати старі супутники в безпечні зони над океанами.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство (ESA) протестує можливість виробництва смачної та звичної їжі для космонавтів прямо на орбіті або згодом на Місяці та Марсі.

Проєкт, яким займається британська Frontier Space спільно з Імперським коледжем Лондона, передбачає вирощування в лабораторних умовах основних компонентів їжі – білків, жирів, протеїнів та волокон, а потім приготування з них звичайної їжі.

До слова, перші 27 супутників для широкосмугового інтернет-угруповання Kuiper від Amazon були запущені в космос у США. Це започаткувало розгортання мережі інтернету з космосу, яке довго відкладалося, і яке конкуруватиме зі Starlink від SpaceX.