Які квартири готові купувати українці: основні тенденції

Попит на первинному ринку житла залишається низьким

Переважна більшість потенційних покупців на первинному ринку житла цікавляться об’єктами на рівні готовності 80% і вище з очікуваним періодом введення в експлуатацію до шести місяців. Про це повідомив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

За даними Семенцова, переважна більшість потенційних покупців цікавляться об’єктами на рівні готовності 80% і вище, які будуть введені в експлуатацію не пізніше, ніж через шість місяців. Йдеться про житлові комплекси, у яких триває процес внутрішнього оздоблення, приєднання до інженерних мереж, облаштування прибудинкової території тощо.

«До кінця року цікавість покупців буде зосереджена передовсім на 1-, 2-кімнатних квартирах площею від 40 м2 до 60 м2 в об’єктах з високим ступенем готовності. Саме квартири невеликої площі здатні повністю чи частково вирішити питання забезпечення громадян житлом», – підкреслив Семенцов.

Водночас експерт зазначив, що ситуація на первинному ринку житла восени 2022 року мало чим відрізнятиметься від попередніх літніх місяців. Фахівець вважає, що до кінця року малоймовірні будь-які «стрибки» попиту, адже інвестори чудово розуміють всі ризики, пов’язані із вкладанням коштів у будівництво. Він зазначив, що станом на початок вересня актуальний попит становить лише 7-10% від довоєнного рівня.

Семенцов зауважив, що первинний ринок житла цілком залежатиме від інтенсивності бойових дій, від рівня безпеки в тому чи іншому регіоні чи обласному центрі. В той же час, як підкреслив експерт, наслідки ракетних ударів ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури 11-12 вересня ставлять під сумнів перспективи збільшення попиту в осінньо-зимовий період.

На думку експерта, часткове пожвавлення покупців можливе із запуском з 1 жовтня нової державної іпотечної програми для окремих верств населення під 0-7% річних.

«За умов ефективного впровадження нової пільгової іпотечної програми, у найближчі місяці цікавість покупців до первинного ринку житла може дещо зрости, але переважно в західних областях України. Проте мова не йде про якийсь «прорив». Зростання попиту потенційно може скласти лише додаткових 2-3%», – вважає він.

Експерт також прокоментував інформацію про суттєве здорожчання метра квадратного через збільшення вартості будматеріалів та інфляцію, що до кінця року може перевищити 35-40%. За останні два місяці, як вказав фахівець, задеклароване девелоперами здорожчання метра квадратного вже становить близько 30-35%. Проте реальні покупці можуть стати власниками квартир із суттєвим дисконтом від довоєнної ціни в розмірі щонайменше 15-20%. При цьому всі порівняльні показники ґрунтуються на ціні м2 у гривневому еквіваленті. Якщо ж врахувати коливання курсу і додати всі подорожчання в доларовому еквіваленті (будматеріали, пальне, логістичні витрати тощо), то, наголошує експерт, поточні ціни або не змінились, або змінились не суттєво.

«Фактично первинний ринок живе в умовах «двох цін»: існує задекларована девелоперами ціна, озвучена в рекламних оголошеннях, а також ціна для реального покупця. І розпіарене збільшення вартості м2 в умовах майже відсутнього попиту є нічим іншим, як засобом психологічного впливу, так би мовити «підготовкою» до майбутніх цінових реалій, формуванням цінової кон’юнктури на період після завершення активної фази війни. Проте за умов 100-відсоткової оплати вартості квартири, потенційні покупці мають змогу отримати знижку подекуди більшу за 15-20%. Отже, реальна ціна на новобудови, за яку готові покупати, значно нижча, ніж до початку повномасштабного вторгнення. І така тенденція збережеться щонайменше до кінця 2022 року», – підсумував Семенцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ринок житла в Україні протягом трьох років істотно зміниться. За прогнозами експертів, до 2024-2025 років покупців більше цікавитиме придбання квартир у вже збудованих об’єктах, ніж інвестування на початкових стадіях будівництва.