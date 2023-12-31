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ЦУМ Київ закупив тепловізори і прилади нічного бачення для військових на запорізькому напрямку

волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
ЦУМ Київ закупив тепловізори і прилади нічного бачення для військових на запорізькому напрямку

Генеральний директор ЦУМ Київ Мамай: Сподіваємось, що наш внесок допоможе захисникам

8 тепловізорів THERMTEC і 4 прилади нічного бачення AGM на суму 1 млн грн закупив ЦУМ Київ у рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова». Обладнання вирушило до двох військових частин, що працюють на запорізькому напрямку.

«Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам на передовій. Враховуючи запит від двох військових частин щодо технічного оснащення на фронті, ми придбали тепловізори і прилади нічного бачення. Сподіваємось, що наш внесок допоможе захисникам при виконанні бойових завдань», – коментує генеральний директор ЦУМ Київ Євген Мамай.

Як повідомляє у своїх звітах американський Інститут вивчення війни (ISW), російські війська на запорізькому напрямку намагаються активно просуватися.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це ініціатива, яка об’єднує усю допомогу бізнесів Ріната Ахметова захисникам України.

Від початку повномасштабного вторгнення сума, яку Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на підтримку військовим та цивільним українцям, склала понад 6,7 млрд грн.

Теги: Рінат Ахметов фронт війна

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