Естонія повертатиме в Україну чоловіків призовного віку? Голова МВС уточнив заяву
Лаурі Ляенеметс зазначає, що його слова про те, що Естонія допоможе Україні знайти військовозобов'язаних чоловіків, були «дещо спотворені»
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс на сторінці у Facebook доповнив свою попередню заяву щодо можливої видачі Україні чоловіків призовного віку.
«Важливо чітко зазначити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків, що тут живуть», – написав він.
Глава МВС зауважив, що Естонія не вирішує, хто з українців, коли і чи взагалі має йти захищати Батьківщину. «У зв'язку з цим виникає питання – як би вчинила Естонія в такій ситуації? З одного боку, українці є значною підтримкою для нашої економіки сьогодні. Однак факт залишається фактом: ці люди все ще є громадянами України. Це означає, що якщо українська держава вирішить повернути їх для мобілізації, нам доведеться ділитися з Україною інформацією про людей, які перебувають тут», – підкреслив Лаурі Ляенеметс.
За словами міністра, якби Україна все ж звернулася з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають в Естонії, то їм було б досить складно відмовити.«Однак слід сказати, що сьогодні ми не маємо такої можливості в рамках міжнародного права, для цього потрібна окрема угода між країнами і принаймні рішення на урядовому рівні», – додав естонський міністр.
Нагадаємо, нещодавно міністр МВС Естонії мав намір офіційно повідомити українську владу, що якщо вони хочуть призвати українських громадян в Естонії до армії, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.
При цьому, як повідомлялося раніше, керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі заявив, що уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ.
Нагадаємо, Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico.
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