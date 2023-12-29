Естонія повертатиме в Україну чоловіків призовного віку? Голова МВС уточнив заяву

Раніше було заявлено, що Естонія готова укласти з Україною договір щодо мобілізації українців в Естонії

Лаурі Ляенеметс зазначає, що його слова про те, що Естонія допоможе Україні знайти військовозобов'язаних чоловіків, були «дещо спотворені»

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс на сторінці у Facebook доповнив свою попередню заяву щодо можливої видачі Україні чоловіків призовного віку.

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«Важливо чітко зазначити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків, що тут живуть», – написав він.

Глава МВС зауважив, що Естонія не вирішує, хто з українців, коли і чи взагалі має йти захищати Батьківщину. «У зв'язку з цим виникає питання – як би вчинила Естонія в такій ситуації? З одного боку, українці є значною підтримкою для нашої економіки сьогодні. Однак факт залишається фактом: ці люди все ще є громадянами України. Це означає, що якщо українська держава вирішить повернути їх для мобілізації, нам доведеться ділитися з Україною інформацією про людей, які перебувають тут», – підкреслив Лаурі Ляенеметс.

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За словами міністра, якби Україна все ж звернулася з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають в Естонії, то їм було б досить складно відмовити.«Однак слід сказати, що сьогодні ми не маємо такої можливості в рамках міжнародного права, для цього потрібна окрема угода між країнами і принаймні рішення на урядовому рівні», – додав естонський міністр.

Нагадаємо, нещодавно міністр МВС Естонії мав намір офіційно повідомити українську владу, що якщо вони хочуть призвати українських громадян в Естонії до армії, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

При цьому, як повідомлялося раніше, керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі заявив, що уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ.

Нагадаємо, Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico.