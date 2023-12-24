Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військовий розповів, чи існує на фронті мовне питання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий розповів, чи існує на фронті мовне питання
Питання мови у військових «відпаде» саме собою, коли не буде проблем на війні, вважає «Мактавіш»
фото: скріншот із відео

Головне для захисників зараз – виконувати свої задачі

В армії немає мовного питання і ніяких проблем із цим. Є велика кількість людей, які говорять як українською, так і російською. Про це в інтерв’ю Tsn.ua заявив колишній боєць «Азову», воїн 3 ОШБр та інструктор «Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця» з позивним «Мактавіш».

«Я сам на українську перейшов у 2017 році, до цього розмовляв або суржиком, або російською. Моя особиста думка: держава має максимально українізуватися, ми маємо говорити українською, телебачення має бути українське, новини, державний апарат працювати українською. Але зараз, саме в цей момент, проблеми в військах із мовою немає. Так, вони може в окопах спілкуються між собою суржиком, українською, російською – це все в такій каші. Але в цьому немає ніякої проблеми», – каже військовий.

За його словами, головне для військових зараз – виконувати свої задачі. А якою мовою вони будуть говорити, не так важливо.

«Але має бути розуміння, що ми планомірно маємо підходити до того, що ми повністю будемо відходити від російського наратива, від російської мови і відновлювати нашу культурну спадщину. Тому що питання мови сильно роздуте зараз. Ми дуже сильно чіпляємося, що от русскоговорящий, от україномовний. Але ми забуваємо про те, як у нас занепадають національні музеї, якість української музики, яка зараз є, і так далі. Ми питання мови дуже сильно торкаємося, а у всіх інших питаннях, які показують нашу ідентичність, ми на це «забиваємо». Туди треба звернути увагу», – вважає «Мактавіш».

Питання мови у військових «відпаде» саме собою, коли у нас не буде проблем на війні.

«Тому що люди в принципі відчули потребу в зміні своєї думки. Коли ти умовно сидиш в окопі, а за 50 метрів від тебе сидить росіянин, який кричить «ну че, хохол, здавайся». Просто на підсвідомому рівні з'являється відраза до цієї мови, і ти її сприймаєш агресивно. Воно просто з часом у військових відійде і люди перейдуть на українську мову. Якоїсь тотальної українізації теж робити не треба, бо це може призвести до спротиву. Тому що в нас такий український менталітет. Якщо до чогось примушують, ти будеш максимально цьому противитись, просто принципово навпаки», –каже військовий.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

15 листопада мовознавицю звільнили з Національного університету «Львівська політехніка". Університет розірвав із нею трудову угоду.

Керівниця Центру комунікацій "Львівської політехніки" Наталія Павлишин, у телефонній розмові сказала, що ситуацію коментувати не будуть.

Читайте також:

Теги: мова Ірина Фаріон університет держава музеї сміття війна телебачення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтегрувати у державне тіло чужорідний елемент, який не бажає адаптуватися з корінним населенням, є справою безнадійною
Мовне питання: приймайте або забирайтеся! Україні потрібно перейняти досвід Австралії
12 листопада, 18:05
Українська мова – це мова громадянства. Володіти українською мовою – обов’язок кожного громадянина України незалежно від походження
Усе, що треба знати про мовне питання в Україні
16 листопада, 09:02
Як каже Луценко, військових не хвилює хто якою мовою говорить на фронті
Луценко розказав, чи ділить мовне питання бійців на фронті
6 липня, 16:08

Суспільство

Українські полярники показали гойдалку, яку влаштували собі пінгвіни
Українські полярники показали гойдалку, яку влаштували собі пінгвіни
Військовий розповів, чи існує на фронті мовне питання
Військовий розповів, чи існує на фронті мовне питання
Як святкувати Святвечір: прикмети, традиції та заборони
Як святкувати Святвечір: прикмети, традиції та заборони
У «Дії» роздаватимуть повістки? Федоров лаконічно відповів
У «Дії» роздаватимуть повістки? Федоров лаконічно відповів
Збирала гроші на ЗСУ і хотіла зустрітися з президентом. Згадаймо шестирічну Софію Голинську
Збирала гроші на ЗСУ і хотіла зустрітися з президентом. Згадаймо шестирічну Софію Голинську
Ярош вказав на недоліки мобілізації
Ярош вказав на недоліки мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти
13K
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
9830
Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)
8925
Розмова з київським таксистом, або Як нам далі воювати?
6337
Звідки береться багатство. Простий закон економіки
6115
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч

Новини

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua