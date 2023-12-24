Військовий розповів, чи існує на фронті мовне питання
Головне для захисників зараз – виконувати свої задачі
В армії немає мовного питання і ніяких проблем із цим. Є велика кількість людей, які говорять як українською, так і російською. Про це в інтерв’ю Tsn.ua заявив колишній боєць «Азову», воїн 3 ОШБр та інструктор «Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця» з позивним «Мактавіш».
«Я сам на українську перейшов у 2017 році, до цього розмовляв або суржиком, або російською. Моя особиста думка: держава має максимально українізуватися, ми маємо говорити українською, телебачення має бути українське, новини, державний апарат працювати українською. Але зараз, саме в цей момент, проблеми в військах із мовою немає. Так, вони може в окопах спілкуються між собою суржиком, українською, російською – це все в такій каші. Але в цьому немає ніякої проблеми», – каже військовий.
За його словами, головне для військових зараз – виконувати свої задачі. А якою мовою вони будуть говорити, не так важливо.
«Але має бути розуміння, що ми планомірно маємо підходити до того, що ми повністю будемо відходити від російського наратива, від російської мови і відновлювати нашу культурну спадщину. Тому що питання мови сильно роздуте зараз. Ми дуже сильно чіпляємося, що от русскоговорящий, от україномовний. Але ми забуваємо про те, як у нас занепадають національні музеї, якість української музики, яка зараз є, і так далі. Ми питання мови дуже сильно торкаємося, а у всіх інших питаннях, які показують нашу ідентичність, ми на це «забиваємо». Туди треба звернути увагу», – вважає «Мактавіш».
Питання мови у військових «відпаде» саме собою, коли у нас не буде проблем на війні.
«Тому що люди в принципі відчули потребу в зміні своєї думки. Коли ти умовно сидиш в окопі, а за 50 метрів від тебе сидить росіянин, який кричить «ну че, хохол, здавайся». Просто на підсвідомому рівні з'являється відраза до цієї мови, і ти її сприймаєш агресивно. Воно просто з часом у військових відійде і люди перейдуть на українську мову. Якоїсь тотальної українізації теж робити не треба, бо це може призвести до спротиву. Тому що в нас такий український менталітет. Якщо до чогось примушують, ти будеш максимально цьому противитись, просто принципово навпаки», –каже військовий.
Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.
15 листопада мовознавицю звільнили з Національного університету «Львівська політехніка". Університет розірвав із нею трудову угоду.
Керівниця Центру комунікацій "Львівської політехніки" Наталія Павлишин, у телефонній розмові сказала, що ситуацію коментувати не будуть.
Коментарі — 0