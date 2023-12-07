Як курсанти академії Генштабу РФ вплинуть на армію окупантів: дані розвідки Британії

Студенти академії зазвичай мають звання від майора до генерал-майора

На початку грудня в академії Генерального штабу Російської Федерації розпочався новий набір російських офіцерів. У Міноборони Росії заявили, що понад 60% з них бойовий досвід. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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«Хоча це офіційно не зазначили, але більшість, ймовірно, отримали цей досвід в Україні з 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Британські розвідники додали, що студенти академії зазвичай мають звання від майора до генерал-майора (еквівалент генерала з однією зіркою в системі НАТО) і мають потенціал для вищого командного складу.

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Хоча велика частка деяких спеціалістів, таких як пілоти, які залучені в операціях у Сирії, війна в Україні означає, що бойовий досвід зараз більш поширений серед цього кадрового складу російських офіцерів середнього рівня.

«Найближчими роками це покоління, ймовірно, матиме значний вплив на майбутній напрям російської армії та на те, чи використає вона уроки, отримані з війни в Україні», – підсумували в міністерстві оборони Великої Британії.

Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.