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Уперше США висунули звинувачення військовим РФ за воєнні злочини в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уперше США висунули звинувачення військовим РФ за воєнні злочини в Україні
фото ілюстративне

Росіян звинувачують у незаконному затриманні громадянина США під час вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати Америки сьогодні, 6 грудня, повідомили про висунення обвинувачень чотирьом російським військовим за воєнні злочини, які вони вчинили під час вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба міністерство юстиції США.

Йдеться про Сурена Сейрановича Мкртчяна, Дмитра Будника і двох росіян, чиї прізвища США невідомі. Лише відомо, що їх звуть Валерій і Назар.

Їх звинувачують у незаконному затриманні громадянина США під час вторгнення Росії в Україну. Його допитували, жорстоко били і катували. Вони також погрожували вбити жертву та інсценували страту.

«Міністерство юстиції висунуло перші в історії обвинувачення за статутом США про воєнні злочини чотирьом пов'язаним із Росією військовослужбовцям за тяжкі злочини проти американського громадянина. Міністерство юстиції працюватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб домогтися відповідальності і справедливості за агресивну війну Росії», – сказав генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Згідно з обвинуваченням, що міститься в обвинувальному висновку, Мкртчян і Будник були командирами військових частин Збройних Сил Росії і так званої «Донецької Народної Республіки», а Валерій і Назар – військовослужбовцями нижчого рангу. Обвинувачені воювали на боці Росії проти України.

У квітні 2022 року Мкртчян і солдати під його командуванням, імовірно, викрали жертву, громадянина США, з його будинку в селі Миле Херсонської області на півдні України та незаконно утримували його щонайменше 10 днів.

Під час викрадення Мкртчян, Валерій, Назар та інші кинули оголену жертву обличчям на землю, зв'язали їй руки за спиною, спрямували пістолет їй у голову і жорстоко побили, зокрема прикладами їхньої зброї. Потім Мкртчян, Валерій, Назар та інші перевезли жертву в імпровізовану військову базу.

«Ці звинувачення відображають те, що передбачувані дії обвинувачених є не тільки серйозними порушеннями Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а й порушенням законодавства США», - заявила прокурорка США у Східному окрузі Джессіка Абер.

В обвинувальному висновку також стверджується, що Мкртчян і Будник керували і брали участь щонайменше у двох допитах, під час яких четверо обвинувачених та інші особи катували жертву.

Під час одного з допитів Мкртчян, Валерій і Назар зняли з жертви одяг і сфотографували її. Потім обвинувачені та інші особи жорстоко побили жертву, спрямували зброю їй у потилицю та погрожували застрелити її. Будник погрожував жертві смертю і просив вимовити останні слова. Незабаром після цього Назар та інші провели інсценування страти.

Стверджується, що вони повалили жертву на землю, приставили пістолет до потилиці, потім злегка зрушили пістолет і вистрілили прямо повз голову жертви.

Обвинуваченим висунуто обвинувачення у трьох воєнних злочинах – незаконному затриманні, тортурах і нелюдському поводженні - і в одній змові з метою вчинення воєнних злочинів. У разі визнання винним кожному з обвинувачених загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Триває 651-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири по пунктах управління та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складу боєприпасів, двох станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

 

Теги: війна США росія

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